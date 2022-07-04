Оккупанты оставили Мариуполь без медицинской помощи: что произошло

Оккупанты оставили Мариуполь без врачей / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты отправили из Мариуполя назад в Россию врачей, работавших в городе после его захвата.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Сегодня Мариуполь остался без врачей. В Мариуполе работал московский десант оккупантов в белых халатах в количестве 17 человек. С сегодняшнего дня они отправлены домой. Собственных мариупольских врачей не было и до того. То есть можно констатировать, что с сегодняшнего дня медицинской помощи в Мариуполе нет", – сообщил он.

Оккупанты укрепляются в Мариуполе

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе строят фортификационные постройки под видом жилых домов. Российские оккупанты уже готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что российские захватчики хотят использовать мариупольцев в качестве живого щита – без лишнего разглашения оккупанты начали строить якобы жилые дома.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что российские военные во временно оккупированном Мариуполе прячут свою боевую технику между домами мирных жителей.