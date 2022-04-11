Оккупанты обстреляли ж/д станцию на Востоке – повреждены локомотивы и пути

Глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин рассказал об обстреле железнодорожной станции / Фото: Коллаж: Сегодня

Железнодорожная станция на востоке Украины подверглась обстрелу российских военных. Повреждены 5 локомотивов, колеи и контактная сеть.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

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"Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны подверглась обстрелу российских войск. Они продолжают прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Ни среди граждан, ни среди железнодорожников пострадавших нет. Повреждены 5 локомотивов, колеи и контактная сеть. Но это железо, восстановим", - написал Камышин.

По словам Камышина, железная дорога продолжает работать.

Военные РФ разбомбили вокзал в Николаеве

Российские оккупанты обстреляли инфраструктуру Николаева и повредили железнодорожный вокзал. Из-за этого он прекратил свою работу, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Во время прямого эфира в соцсетях у главы города спросили, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал. На это Сенкевич ответил: "Не работает, потому что разбомбили его".

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