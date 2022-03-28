Оккупанты обстреляли Рубежное, есть жертвы

Оккупанты обстреляли Луганскую область / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты обстреляли город Рубежное Луганской области, который они безуспешно пытаются захватить. Военные РФ повредили жилой дом, один человек погиб на месте, еще один пострадал.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, раненый уже в больнице. Однако количество жертв еще может увеличиться.
"Неутешительные новости с самого утра – россияне снова обстреляли Рубежное. Пострадал жилой дом, обнаружено тело одного погибшего, раненый отправлен каретой скорой помощи в больницу. Число жертв еще уточняется", - написал он.
Ситуация на фронте 28 марта
В районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка продолжаются оборонительные бои. Украинские воины отражают штурм оккупантов у Верхнеторецкого.
- На Волынском и Северском направлениях продолжаются оборонные операции и выполнение других задач в операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не было. Враг пытается прорвать оборону под Киевом с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты.
- На юге украинские защитники сосредоточились на обороне Кривого Рога, Запорожья и Николаева, удержании участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. В определенных районах идет проведение стабилизационной операции и выполнение задач теробороны.
- На Донецком и Луганском направлениях наши военные за сутки отбили 5 атак врага. ВСУ уничтожили 2 танка, боевую машину пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе.