Оккупанты обстреляли Новодружеск – разрушены дома, город остался без газа

Оккупанты открыли огонь в Луганской области, разрушены дома. Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью 20 апреля российские оккупанты обстреляли Новодружеск Луганской области. В результате разрушены жилые дома, а город остался без газа.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Как рассказал Гайдай, в результате ночных обстрелов пострадал город Новодружеск. После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам – два из них загорелись в центральной части города. Сколько повреждено обломками и взрывной волной – устанавливается.

Кроме того, в городе поврежден газопровод. Утром 20 апреля аварийная служба будет проверять, как быстро его можно отремонтировать.

Также несколько раз ночью оккупанты обстреляли город Горское.

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"Вчера в Лисичанске проверили 10 домов, ранее оказывавшихся под обстрелами. В семи из них остатки взрывоопасных предметов не найдены. Своевременно обнаружили неразорванные реактивные снаряды в трех домах. Теперь там безопасно, если можно так сказать", – добавил Гайдай.

Оккупанты обстреляли Новодружеск. Фото: Сергей Гайдай

Бои за Кременную длились трое суток, в заложниках оккупантов оказались тысячи гражданских – Гайдай

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Бои за город Кременная в Луганской области длились трое суток. Сейчас в заложниках у российских военных оказались тысячи гражданских жителей, не успевших уехать из города. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Для атаки на город РФ применяла большое количество бронетехники.

"Бои продолжались трое суток. На каждый взвод ВСУ враг направлял по 40 единиц бронированной техники", – сообщил Гайдай.

По его словам, тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян.

Гайдай призвал к эвакуации

Он подчеркнул, что времени на размышления больше не осталось. Надо немедленно уезжать из Луганской области.

"Спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованным в оккупационные войска. Тех, кто не соглашается, россияне убивают на месте. Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины – вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. Автобусы ждут", – написал он.

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