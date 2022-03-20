Оккупанты ударили по Мариуполю с военных кораблей

Мариуполь атаковали из кораблей РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в обед 20 марта обстреляли Мариуполь с четырех кораблей военно-морского флота РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Азова".

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О разрушениях и жертвах обстрела информации пока нет.

"Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские кафиры уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей", - написали в "Азове".

На Мариуполь сбрасывают до 100 авиабомб РФ в сутки

Более 350 тысяч мариупольцев прячутся в укрытиях и подвалах от постоянных обстрелов со стороны оккупантов. Ситуация в городе критическая. В среднем за сутки войска РФ сбрасывают от 50 до 100 авиабомб на город.

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"Разрушения колоссальные. По предварительной оценке, около 80% жилищного фонда города разрушены, из них почти 30% – не подлежит восстановлению. Вооруженные силы Украины продолжают героически держать оборону Мариуполя и отражать атаки врага, превосходящего по численности. Бои идут уже на окраинах города, но украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу", – указали в горсовете.

Около 6500 легковых машин с местными жителями выехали из Мариуполя, часть людей уже добралась до Запорожья. Там они получили необходимую первую помощь в центрах поддержки. Всего из Мариуполя выехало на собственном транспорте около 30 тысяч человек.