Оккупанты обстреляли Луганскую область: разрушены дома, погиб мирный житель

Враг обстрелял Луганскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области враг всю ночь обстреливал мирные города. Так, в Лисичанске оккупанты ударили по школе, в подвале которой прятались 23 человека, а в Приволье во время обстрела погиб мужчина. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Русский снаряд упал во двор частного дома, где в то время находился 68-летний мужчина. Он скончался на месте", – написал он.

По его словам, практически вся территория области страдала от обстрелов оккупантов в течение прошлых суток. Разрушение семи домов зафиксировали спасатели, но повреждено значительно больше.

"И почти везде враг попал в жилой фонд. Так, в Северодонецке загорелась квартира в многоэтажке, горели два дома в Рубежном, один – в Нижнем, еще два – в Лисичанске. Там же пламенем была охвачена торговая площадка-повреждены МАФы. Пока мы эвакуировали людей, среди которых было восемь детей, из Белогоровки, россияне открыли огонь по этому поселку. Как следствие, еще один частный дом непригоден для жилья", – написал он.

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Гайдай отметил, что речь идет только о тех разрушениях, где произошли серьезные возгорания после обстрелов, но есть дома, где снарядами пробиты стены, повреждены окна, нет части крыши.

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