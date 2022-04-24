Оккупанты обстреляли Луганскую область: много жертв, разрушены дома (фото)

Оккупанты штурмуют Луганскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 23 апреля, российские оккупанты 12 раз обстреляли Луганскую область. В результате этого восемь погибших, двое раненых, разрушены семь домов и отделение полиции.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Шесть человек погибли после вчерашней артиллерийской атаки по городам Горское и Золотое. Еще два человека тяжело ранены. Также стало известно о двух жертвах – несколько дней назад вражеский снаряд попал в дом в Попасной. Под завалами оказались две женщины, которых, к сожалению, спасти не удалось", – рассказал он.

Кроме того, вчера днем сотрудники ГСЧС эвакуировали из-под обстрелов трех человек в Рубежном. За 23 апреля россияне 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганской области. Пострадали, в частности, Горское, Золотое, Лисичанск, Северодонецк.

Так, в Лисичанске еще утром загорелась многоэтажка, в Рубежном ночью пламя охватило частный дом.

В Северодонецке разрушения получили сразу пять домов, четыре из которых расположены рядом, а также здание Национальной полиции.

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Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

Оккупанты обстреляли Попасную, погибли люди

В течение 22 апреля российские оккупанты 12 раз обстреливали жилую инфраструктуру Луганской области. В результате есть погибшие. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, больше всего досталось Попасной. Кроме того, что в городе несколько недель продолжаются уличные бои, российская армия постоянно накрывает огнем многоэтажки и частные дома.

Только за 22 апреля местные жители выдержали пять артиллерийских атак врага. Но, к сожалению, выдержали не все. Так, вечером погиб 66-летний житель Попасной, его жена ранена. Также в этом городе получил несовместимые с жизнью ранения еще один мужчина.

"Относительно повреждений гражданской инфраструктуры зафиксированы разрушения домов в Попасной, Лисичанске и Новодружеске", – подчеркнул глава Луганской ОВА.

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