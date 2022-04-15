Оккупанты обстреляли Кременную и Лисичанск, есть погибшие и раненные

Оккупанты обстреляли Луганскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки российские войска 24 раза обстреливали дома и инфраструктуру Луганской области. В результате два человека погибли и еще два получили ранения.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
Он уточнил, что речь идет об огне, открытом врагом по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, а не о боевых действиях.
Подробности
Оккупанты пять раз обстреляли дома жителей городка Кременная и четыре раза – жилые дома в Лисичанске. Уничтожены и повреждены 12 домов, технических и промышленных сооружений.
"Установлено, что два человека погибли, еще двое ранены. Так, в результате артиллерийских обстрелов 37-летний житель Кременной получил проникающее осколочное ранение спины", – сообщил Гайдай.
Ситуация на оккупированных территориях области
Он добавил, что в Рубежном в течение месяца продолжаются позиционные уличные бои.
"Некоторые печальные новости мы получаем, только когда свидетелю происшествия удается вырваться из рук захватчиков. Вчера стало известно, что еще в марте местный житель получил ранения, после чего был вывезен неизвестными в сторону Сватового, потерял много крови и через двое суток умер", – рассказал Гайдай.
Обстановка в Луганской области
Ранее Гайдай призвал местных жителей как можно скорее покинуть Луганскую область, поскольку практически все населенные пункты находятся под огнем оккупантов.
При этом гуманитарные коридоры практически не работают из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск. В Луганской области власти согласовали пять гуманитарных коридоров на 1 апреля. Однако эвакуация из шести населенных пунктов оказалась проблематичной – оккупанты игнорируют "режим тишины" и обстреливают мирных жителей.
Еще 31 марта было известно, что в область оккупанты из России свозят технику. Также на территорию области заехали чеченские боевики, которые используются как заградительные отряды против гражданских людей.
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