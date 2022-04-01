Орки обстреляли "Искандерами" Одесскую область с территории оккупированного Крыма

Оккупанты обстреляла "Искандерами" город в окрестностях Одессы. Коллаж "Сегодня"

Орки открыли ракетный огонь с территории оккупированного Крыма по Одесской области. В результате обстрела есть пострадавшие.

Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Максим Марченко.

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"Только что противник совершил удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе. Из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие. Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли", – заявил Максим Марченко.

Как пишет "Думская", удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры, поражение которых может нанести вред гражданским лицам.

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Россияне идут в суд из-за войны

В Российской Федерации началась практика представления в суды заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих. В частности, зафиксирован случай подачи в суд на командира в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

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