Враг продолжает уничтожать украинские города/Фото: коллаж: "Сегодня"
Российские оккупанты обстреляли больницу в Чернигове. В здании разбиты все окна, температура в помещениях не поднимается выше 10-11 градусов по Цельсию.
Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко в эфире телемарафона
Подробности
"В Чернигове не прекращаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, во время которых гибнут десятки мирных жителей, гибнут дети и женщины. Город страдает от абсолютной гуманитарной катастрофы. Нет электроснабжения, тепла и воды, уничтожена полностью инфраструктура города. Эти бомбардировки можно сравнить с фашистскими бомбардировками 1943 года. Огонь ведется неприцельно и по всей территории города", — сказал Атрошенко.
По его словам, ни один гуманитарный коридор не был предоставлен. Опорная больница №2 подверглась бомбардировке, прооперированные больные лежат в коридорах при температуре +10 градусов.
Ситуация вчера
- В официальной сводке Министерства обороны Украины по состоянию на 18.00 19 марта 2022 сообщается, что защитники Украины надежно удерживают рубежи обороны и вынуждают врага отказаться от продолжения наступления.
- Сегодня у оккупанта оказалось меньше на один разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор".
- В Луганской области Вооруженные силы Украины могли похвастать поражением тактического ракетного комплекса "Точка-У".
- Согласно официальным данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 19 марта ВСУ уничтожили 95 самолетов и 115 вертолетов противника.
- Экс-премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор хотят, чтобы был создан новый Международный трибунал для расследования действий президента России Владимира Путина в Украине.