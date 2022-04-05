Оккупанты обстреливают украинские города запрещенными кассетными бомбами: погибли десятки людей

Российские военные продолжают обстрелы мирных городов и гражданских объектов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреляли украинские населенные пункты кассетными боеприпасами, зафиксировано множество жертв среди мирного населения.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"Российские оккупанты обстреляли Николаев из Херсонской области из РСЗО "Смерч" – несколько кассетных боеприпасов разорвалось у торговых точек и остановки общественного транспорта. 11 человек погибли, 61 ранен. Кроме жилых домов, российские войска обстреляли две больницы, центр профилактики болезней, 11 детских садов, 12 школ, ПТУ, 2 филиала заведений внешкольного образования", – рассказала она.

Как отметила Денисова, Луганская область последние сутки также находится под постоянными обстрелами:

"До некоторых районов Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах. Собрать информацию о погибших в результате боевых действий невозможно. За минувшие сутки в ряде населенных пунктов много граждан получили ранения. Известно о 8 случаях, среди погибших один ребенок".

Омбудсмен сообщила, что в Харькове продолжились ночные хаотические обстрелы жилых районов. В области за сутки оккупанты обстреляли Дергачи, Барвенково, Чугуев. Из-под завалов спасли травмированную женщину и извлекли тела троих погибших.

"Две ракеты с кассетными минами прилетели на территорию Великомихайловской ОТГ Днепропетровской области. Одна женщина погибла – взяла в руки кассетную мину", – пишет она.

Также омбудсмен рассказала, что в результате ракетных ударов по нефтеперерабатывающему заводу и нефтехранилищам в Одессе уничтожены резервуары с горючим, повреждены здания и газовые коммуникации.

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Обстрелы мирных городов и гражданских объектов армией страны-агрессора являются военными преступлениями и преступлениями против человечности и грубым нарушением норм четырех Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним... Я призываю международных партнеров закрыть небо над Украиной и предоставить оружие для борьбы со страной-агрессором РФ", – подчеркнула Денисова.

Украина возбудила тысячи дел из-за военных преступлений оккупантов

Офис генерального прокурора Украины начал почти 3,5 тысячи уголовных производств против военнослужащих РФ по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.