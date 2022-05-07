Оккупанты обстреливают Изюм запрещенными снарядами и обвиняют в этом ВСУ

Военные РФ обстреливают Изюм / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Харьковской области оккупанты обстреливают Изюм из реактивных систем залпового огня "Ураган", применяя запрещенные кассетные снаряды, и в своей пропаганде обвиняют в обстрелах украинских защитников. В то же время расстояние к украинским позициям – больше, чем максимальная дальность стрельбы этих установок.

Об этом сообщил начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник в Facebook.

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"Российские пропагандисты начали массово сообщать о случаях обстрелов мирного населения в Изюме кассетными снарядами. Они обвиняют ВСУ в использовании этого запретного оружия, при этом пропагандисты сами отмечают, что причин для таких ударов нет. Но, к сожалению, действительно по частным домам в городе бьют из РСЗО "Урага", которые несут кассетные снаряды", – написал Стрельник.

В результате таких обстрелов в городе уже есть погибшие.

Для развенчания очередного фейка Стрельник привел основные технические характеристики РСЗО "Ураган", а также обратил внимание на географию военных действий на Изюмском направлении.

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"Теперь открываем карту и смотрим ближайшие населенные пункты в Изюм, откуда потенциально ВСУ могли нанести удар с РСЗО "Ураган" с максимальной дальностью стрельбы 36 км. Также учитываем, что данный вид оружия применяются с глубоко тыла, поскольку из-за своих больших габаритов и небольшой маневренности, является легкой целью для противника", – отметил Стрельник.

Так, прямое расстояние получается:

Славянск-Изюм (не менее 50 км),

Барвенково-Изюм (не менее 45 км),

Святогорск-Изюм (не менее 40 км),

Петровское-Изюм (не менее 40 км).

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Фото: скрин facebook.com/max.strel.9

"Поэтому очевидно, что ВСУ просто технически не могли обстрелять Изюм кассетными бомбами. Не говоря уже о том, что реальной причины для нанесения таких ударов нет, о чем опять же заявляют сами российские пропагандисты. В этой связи мы можем утверждать, что город действительно обстреливают сами россияне", – написал представитель Изюмского горсовета.

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