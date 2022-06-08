Оккупанты обстреливают Харьков: разрушены дома, есть раненые (фото)

Российские военные нанесли очередные удары по Харькову / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты продолжают обстреливать инфраструктуру Харькова. В результате вчерашнего обстрела оказался поврежден фасад супермаркета "Восторг" в Индустриальном районе города, в остальных случаях под обстрел попали исключительно частные домовладения. Об этом на своей странице в Facebook ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Сообщается, что один пожар был ликвидирован в Холодногорском районе Харькова, 4 – в Чугуевском и 2 – в Харьковском районах области.
Директор супермаркета "Восторг" рассказала, что предварительно была запущена российская ракета "Искандер" из Белгорода. Обстрел произошел в 23:00, в этот момент в здании находились три ночных дежурных. Они были в другой части магазина и не травмировались.
"Ракета попала во вход в супермаркет. В результате обрушился фасад и перекрытие двух этажей. Коммуникации в основном не пострадали", – рассказала она.
Всего за минувшие сутки спасатели 4 раза выезжали в места обстрелов, где не было пожаров. В частности, в Шевченковском районе произошло частичное разрушение конструкций частных домов и гаражных боксов, в результате чего пострадали два человека.
"В этих случаях произошло частичное разрушение конструкций частных домов, гаражных боксов, пострадали 2 человека в Шевченковском районе Харькова, а также пострадал фасад торгового объекта в Индустриальном районе", – говорится в сообщении.
Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 8 июня.
Ситуация в Украине 8 июня
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- Коллаборанты на оккупированных российскими войсками территориях, поняли всю суть пропаганды Кремля и начали отстраняться от выполнения поставленных задач.
- В подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ.