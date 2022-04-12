Оккупанты ночью обстреляли дома гражданских в Луганской области, есть погибший и раненые

Враг атаковал Луганскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне продолжают активные обстрелы Луганской области. В результате атак врага погиб по меньшей мере один человек и еще три получили ранения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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По его словам, еще 12 жилых домов уничтожены россиянами, 7 – этой ночью. Больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.

"К сожалению, есть жертвы в Лисичанске – один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов", – сообщил Гайдай.

Кроме того, за последние сутки, огонь россияне открывали по Северодонецкой общине и Кременной. Кроме домов мирных жителей, оккупанты повредили 4 объекта инфраструктуры, нежилые сооружения.

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Ситуация с пожарами

За прошедшие сутки в Рубежном горели три дома.

"Очень часто спасатели получают вызовы с территории города, где уже почти месяц находятся кадыровцы, или непосредственно в зоне активных боевых действий. Поэтому пожаров и соответственно разрушений в Рубежном намного больше", – пояснил Гайдай.

Кроме того, два дома пылали ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек – в Новодружеске. В Кременной и Щедрищевом после российских обстрелов пламенем охватило хвойный настил.

Всего за сутки бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров.

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