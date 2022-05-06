Оккупанты не хотят воевать в Украине и обижены на командиров – перехват СБУ

Российские оккупанты мечтают вернуться домой живыми. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты охвачены паникой и сожалеют, что приехали воевать против украинцев. Героическое сопротивление Вооруженных сил Украины в Харьковской области деморализовало врага. Россияне радуются буквально каждому дню своей жизни.

Об этом говорится в новых перехваченных телефонных разговорах оккупантов, опубликованных СБУ.

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Путинский оккупант позвонил матери и пожаловался, что по нему стреляют украинские защитники и не разрешают отступать.

"Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат из минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают", – жалуется путинский воин своей матери.

Он возмущен, что на передовую бросают только рядовой состав, а их командиры сидят в безопасном месте в тылу.

"Я очень жалею, что сюда уехал. Здесь каждый день на счету", – резюмирует оккупант.

В СБУ признают, что оккупант прав, ведь украинские защитники выполняют свою работу "на отлично", и избежать наказания за вторжение на Украину вряд ли удастся. Уже около 25 тысяч вражеских захватчиков заплатили за это своей жизнью.

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"Те, кому до сих пор везло, еще имеют шанс сложить оружие и спастись", – отметили в СБУ.

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