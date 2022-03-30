Оккупанты насилуют несовершеннолетних и едят собак – перехваченные разговоры военных РФ

Опубликованы новые доказательства преступлений военных РФ в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные в Украине насилуют несовершеннолетних девушек и едят собак.

Об этом свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры оккупантов, которые обнародовала в YouTube Служба безопасности Украины.

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В частности, один из военных РФ сказал своей жене, что "три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девченку".

Другой рассказал отцу: "позавчера алабая зах***или".

На удивленное отцовское: "Что, собак едите? Вам что, есть совсем нечего?" оккупант ответил, что сухпайки есть, но хочется мяса, а "кур с гусями уже пох***или".

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У отца это вызывает отвращение: "Б**, армия наша. Вообще ох***ть".

"Так выглядит армия, которой вместо четких военных задач ставят бессмысленные цели вроде "денацификации". Абсурдные цели, фейковая мощь и деморализованный личный состав… Вскоре мы сметем это хлам с нашей земли!" – заявили в СБУ.

Оккупанты воруют унитазы, грабят церкви и роются в объедках

Во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово занимаются мародерством на временно занятых территориях. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви.

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27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.

1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.

В этот же день в городе Корюковка Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.

В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый магазин и сантехники – зашли и забрали унитазы.