Оккупанты нанесли ракетный удар по Карловке Полтавской области – атаковали инфраструктуру

Российские войска обстреляли Полтавскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские города. В субботу, 7 мая, враги ударили ракетами по Карловке Полтавской области. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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"Оккупанты ударили ракетами по Карловке Полтавской области. Прилет в объект инфраструктуры, информация о пострадавших уточняется", – заявил Лунин.

Россия обстреляла ракетами Полтавскую область

Россия 24 апреля нанесла ракетный удар по Полтавской области. Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области", – отметил Лунин.

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