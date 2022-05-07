Оккупанты нанесли по Одесской области удар 4 крылатыми ракетами

Оккупанты снова нанесли ракетный удар по украинскому городу. Фото: коллаж "Сегодня"

По Одесской области российские оккупанты нанесли ракетный удар 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Пивдень".

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"Пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим. Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, не поддавайтесь панике, не мешайте Вооруженным Силам и Силам обороны выполнять свои задачи", – подчеркнули в ведомстве.

В результате второго ракетного удара по Одесской области повреждены объекты инфраструктуры

В результате второго за день 3 мая ракетного удара по Одесской области пострадали объекты инфраструктуры региона. Сообщается о попадании двух российских ракет. Об этом информируют в Telegram-канале Одесского городского совета.

"Повторно атакуя Одесскую область, враг ударил еще 2 ракетами по объектам инфраструктуры региона. К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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