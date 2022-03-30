Оккупанты накрыли Лисичанск ракетным обстрелом. Есть жертвы (фото)

Оккупанты открыли огонь по жилым кварталам города / Фото: Коллаж: Сегодня

В Лисичанске российские военные обстреляли жилые кварталы, в результате обстрела пострадали люди, есть жертвы. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба ВСУ.

"Около 6:30 утра оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли Лисичанск. Есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых", – говорится в сообщении.

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