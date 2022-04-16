Оккупанты рассылают компьютерный вирус от имени СБУ

Российские хакеры продолжают искать слабые места в наших сетях / Коллаж "Сегодня"
Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. И хотя они, как правило, неудачные, каждый из нас должен внимательно относиться к информационной безопасности.
Служба Безопасности Украины предупредила, что оккупанты начали рассылать компьютерные вирусы в сообщениях, якобы исходящих от СБУ. При этом они используют для переписки популярные месседжеры.
Об этом сообщается на телеграм-канале СБУ.
Что известно
В сообщениях, якобы рассылаемых СБУ, просят скачать файл с некой инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле это вирусная программа.
"Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, по телефонам которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию. Поэтому мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не производит!", – сообщает СБУ.
Инструкция
- не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц;
- сразу удаляйте такую переписку;
- соблюдайте правила безопасного поведения в интернете. Детали – на сайте СБУ.
- доверяйте только официальным источникам информации.
Кибервойна
8 апреля сообщалось, что компания Microsoft отбила несколько кибератак на Украину со стороны хакерской группы Strontium. Эту группу связывают с Главным разведуправлением ВС России.
В конце февраля центр разведки угроз Microsoft за несколько часов до начала вторжения России в Украину обнаружил масштабную кибератаку, однако благополучно ее отбил.
7 апреля сообщалось, что ФБР вывело из строя тысячи маршрутизаторов и брандмауэров российских военных хакеров, захватив инфраструктуру, которую использовала российская разведка.