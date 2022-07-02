Оккупанты начали брать в плен своих комбатов – перехват ГУР

Российского комбата-дезертира задержали подчиненные. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные все чаще говорят о дезертирстве в своей армии. Дошло до того, что один из батальонов взял в плен своего комбата, чтобы тот не сбежал из передовой.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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В очередном перехвате разговора рашист рассказывает жене о большом количестве раненых. Поскольку их подразделение только вышло из серьезного боя. А в соседнем подразделении командира, который хотел сбежать, задержали его подчиненные.

"Четвертый батальон, они взяли в плен своего комбата. Заставили с ними быть, чтобы не съе… (убежал). Потому что у них там трехсотых дох… (много). Мы вчера тоже машины загрузили. Уже готовы валить. Команда поступила, стоять далее. Вчера более двадцати человек трехсот россиян вывезли", – рассказал оккупант.

Семьи оккупантов продают машины, чтобы забрать их с фронта

Оккупанты платят по $20 тыс. взятки, чтобы сбежать из войны и не погибнуть на фронте. Столько стоят документы о "демобилизации" военнослужащего из армии РФ и возвращении домой, говорится в перехвате разговора СБУ.

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Отец, мобилизованный в так называемой "ДНР", говорит сыну, что пытается выйти на людей, которые помогли бы им обоим "демобилизоваться". Признается, для этого придется продавать автомобиль.

Сын отвечает, что этого мало, потому что за "демобилизацию" берут $20 тыс., а не $2 тыс., как думал отец.

"Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже (размер взятки – ред.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов", — объяснил он.

То есть откупиться от "мобилизации" на месте можно за $2 тысячи. Но если не догадались это сделать сразу, то вырваться с фронта обойдется в десять раз дороже.

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Раньше мы писали, что из-за огромных потерь российские военные начали ломать себе пальцы, чтобы не воевать.

Как сообщал сайт "Сегодня", СБУ перехватила один из самых жестоких разговоров оккупантов, в котором они хвастаются о зверствах в Украине.