Оккупанты на Пасху обстреляли дом в Донецкой области, погибли дети

В Донецкой области из-за оккупантов погибли дети. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты утром на Пасху обстреляли Очеретинскую громаду Донецкой области. В результате этого погибли двое детей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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По его словам, дом на улице Мира, где жила семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли.

"За преступления, совершаемые оккупантами на нашей земле, им не будет прощения – ни от Бога, ни от людей. А всем нашим землякам, которые пренебрегают опасностью и недооценивают бесчеловечную жестокость россиян, еще раз повторяю: эвакуируйтесь из прифронтовой зоны! Берегите жизнь – свою и своих детей", – подчеркнул Кириленко.

Армия РФ обстреляла из "Ураганов" больницу в Лимане

Российские оккупанты обстреляли из систем залпового огня "Ураган" областную травматологическую больницу в Лимане Донецкой области. Из-за прямых попаданий в медучреждение также были разрушены жилые дома, расположенные рядом. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы. Преступления оккупантов тщательно фиксируем. Россияне и их государство, которое принесло на нашу землю разрушение и смерть, за все заплатят", - говорится в сообщении.

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