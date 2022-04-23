План "Ост" от новых фашистов. Россияне депортируют жителей Мариуполя на Дальний Восток (фото)

Военные РФ вывозят украинцев на территорию Владивостока / Фото: Коллаж: Сегодня

21 апреля во Владивосток россияне доставили 308 депортированных мариупольцев, 90 из которых – дети. Людей разместили по школам и общежитиям.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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По его словам, далее планируется размещение по разным населенным пунктам Приморского края – "вместо теплого Азовского моря и ласкового климата Украины – депрессивные регионы россии".

Украинских детей депортировали во Владивосток

"Наибольший цинизм и показательность ситуации в этом заявлении официальных властей оккупантов: кроме того, в самом пункте временного пребывания у детей будут еще дополнительные занятия, потому что есть трудности с прохождением программы", – заявила заместитель председателя правительства Приморья – министра образования края Эльвиры Шамоновой", – написал он.

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Планируется размещение людей по разным населенным пунктам Приморского края

Андрющенко отметил, что если кто-то узнал своих по фото, то можно обращаться по телефонам: 067 34 51 555 или 050 34 51 555.

В Мариуполе братские могилы есть почти в каждом районе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как питаются жители оккупированного города, находящегося в блокаде более 50 дней: всего полбулки и бутылка воды в день на человека. Город продолжает погружаться за грань гуманитарной катастрофы.

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В городе нашли еще одну братскую могилу. В ней в пакетах россияне спрятали части тел погибших мариупольчан. Советник мэра отметил, что такие могилы есть практически в каждом районе города.

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