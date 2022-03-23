Оккупанты минируют местность и накапливают технику в Крыму – свежая сводка Генштаба

Военные РФ теряют технику / Фото: Коллаж: Сегодня
Режим Лукашенко продолжает удерживать войска Беларуси вблизи государственной границы Украины. Однако подтверждается возвращение подразделений в пункты постоянной дислокации.
Об этом написал советник главы украинского МВД Антон Геращенко в Telegram.
"На Броварском направлении оккупанты продолжают инженерные работы, проходят местность и гражданские объекты. Враг продолжает удерживать блокпосты на путях логистического обеспечения в районах н.п. Новый Быков, Лосиновка, Большая Дорога, Монастырище, Берестовец, Прохоры, Талалаевка, Макеевка", – говорится в сообщении.
Также россияне сосредотачивают усилия на блокировке городов Харьков и Сумы и восстановлении потерь личного состава. Враг бросает дополнительные силы в район Изварино и проводит принудительную мобилизацию гражданского населения на временно оккупированных территориях Донбасса.
На временно оккупированной территории АР Крым в районе Джанкоя зафиксировано прибытие и сосредоточение личного состава и военной техники подразделений вооруженных сил Российской Федерации.
"Противник деморализован, имеет существенные потери и значительные проблемы с их пополнением, а также логистическим обеспечением" , – добавил Геращенко.
В войне против Украины погибли уже 15 600 военных РФ
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек. Об этом пишет Генштаб ВСУ.
Потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 15600 человек,
- танков ‒ 517 ед.
- боевых бронированных машин – 1578 ед.,
- артиллерийских систем – 267 ед.,
- РСЗО – 80 ед.,
- средства ПВО – 47 ед.,
- самолетов – 101 ед. (по данным Воздушных сил – 105 -ред.)
- вертолетов – 124 ед.,
- автомобильной техники – 1008 ед.,
- корабли/катера – 4 ед.,
- цистерн с ГСМ – 70,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,
- специальная техника – 15.
Читайте также:
- В России исчез Шойгу. Министр обороны 12 дней не появляется на публике.
- Путин хочет заблокировать выезд россиян из Крыма – разведка.