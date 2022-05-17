Оккупанты массово атаковали ракетами Львов

Оккупанты атаковали Львов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по украинским городам. Во вторник, 17 мая, враг ударил по Львову.

Об этом сообщает Telegram-канал "Україна 24" со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

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"Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытиях", — написал Содовой в Telegram.

Пользователи соцсетей сообщают, что слышали в городе около 8-10 взрывов.

РФ ударила по военному объекту у границы с Польшей

Подразделения ПВК "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили две крылатые ракеты армии РФ во Львовской области.

"Запускал их враг из акватории Черного моря. Вероятно, с подлодок. Четыре ракеты врага попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовской области. Объект полностью разрушен. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался", — рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Расстояние от Черного моря до Польши – 1 471 км. До полигона полтысячи километров.

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