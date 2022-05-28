Оккупанты лишили жителей Херсонщины еще одного права: что запретили

Дороги в Херсонскую область заблокированы / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты полностью заблокировали выезд с захваченной ими Херсонщины. С 28 мая они прекратили выпускать автомобили с людьми, которые пожелали бежать от русского мира.

Об этом сообщил представитель Оперативного командования "Юг".

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Что известно

"В оккупированной Херсонской области пути выезда на подконтрольные Украине территории полностью заблокировали. Автомобили, по которым люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно", – говорится в сообщении.

Также не получив положительную реакцию мирового сообщества на свое заявление о якобы готовности создания гуманитарных коридоров для вывода гражданских судов из заблокированных портов Украины, российские оккупанты продолжили блокаду портов. "Их корабельная группировка остается без изменений, поддерживая угрозу ракетных ударов. Также высокой остается вероятность атак стратегической авиацией", – сообщает представитель Оперативного командования "Юг".

В самом Херсоне разворачивается партизанская война, которая не дает оккупантам расслабиться. Каждое утро все больше объектов города оказываются разрисованными проукраинскими лозунгами и цветами нашего флага, передает телеграм-канал Верховной Рады.

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Обстановка в регионе

"Ситуация на линии столкновения имеет свою динамику. В результате контрнаступательных действий наших войск, врагу нанесен существенный урон и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах. Боевые действия продолжаются. Захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах вдоль админграницы Николаевщины и Херсонщины. Снова атакован Николаев реактивными системами залпового огня. От отчаяния враг пытается больно ужалить и снова попадает в жилые кварталы. Предварительно, есть раненые среди гражданского населения. Информация уточняется", – сообщили украинские военные.

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