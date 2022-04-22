Оккупанты "Камазами" свозят трупы мариупольцев в братские могилы (фото)

Оккупанты убивают мирных людей / Коллаж "Сегодня"

В селе Мангуш российские оккупанты еще в марте вырыли траншеи и теперь свозят туда из Мариуполя"Камазами" трупы украинцев.

Об этом пишет Украина 24.

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В братской могиле похоронены от 3-х до 9-ти тысяч мирных жителей Мариуполя. Еще в марте военные РФ начали рыть траншеи.

"Сегодня не нацисты, сегодня рашисты делают тоже самое и тоже страшными методами", – говорится в сообщении.

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Обстановка в Мариуполе

21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".

Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.

В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

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