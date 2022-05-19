Оккупанты готовят "пресс-тур" из Ростова-на-Дону в оккупированные украинские города

Оккупанты везут журналистов во временно оккупированные города Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты готовят так называемый "пресс-тур" для российских и иностранных СМИ из Ростова-на-Дону в украинские временно оккупированные населенные пункты.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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Оккупанты применяют классические формы гибридной войны.

"Готовится так называемый "пресс-тур" рашистских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону с посещением Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей. Рашисты продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои позиции в селе, выводят технику в направлении наших позиций и бьют по мирным жителям. А потом, возвращаясь в село, рассказывают, что это свирепствовали ВСУ", — говорится в сообщении.

Оккупанты хвастаются, как безжалостно уничтожают украинцев – перехват

Российские оккупанты безжалостно убивают украинцев. Они сами в этом признаются своим родственникам. Таким образом, мирные жители не могут выбраться из оккупированных территорий, потому что идут постоянные обстрелы. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

"Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р", – рассказывает российский оккупант своей жене.

Его подразделение до сих пор стоит на востоке Украины и уничтожает украинцев, которые пытаются спасти свои жизни и убежать от "освободителей".

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"СБУ системно документирует эти и другие факты для международных судов. Ибо действия рашистов являются грубым нарушением законов и обычаев войны", – подчеркнули в ведомстве.

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