Оккупанты делятся лайфхаком, чтобы не стать "пушечным мясом" – перехват

Оккупанты отказываются воевать в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты не хотят воевать в Украине. Они продолжают стрелять себе по ногам, чтобы живыми вернуться домой. Судя по всему, эта практика получила такое распространение у захватчиков, что они делятся этим "лайфхаком выживания" друг с другом.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.
Причина таких действий очевидна – захватчики не хотят быть пушечным мясом, а командиры бросают их в самый ад.
"Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днем", – говорит оккупант своему товарищу и жалуется, что нет никакого подкрепления.
"Да вы там это… Подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите", – советует друг.
Таким образом они имитируют ранения от украинских защитников и надеются на госпитализацию, которая позволит им вернуться в РФ.
"Даем оккупантам небольшое дополнение "лайфхака": не теряйте время – стреляйтесь из своего оружия, пока не поздно! СБУ поддерживает!" – подчеркнули в ведомстве.
Все зае*ало, домой хочу. В Запорожской области оккупанты готовы все бросить и убежать – перехват
Российские оккупанты деморализованы, они готовы бежать с территории Украины. Об этом свидетельствует радиоперехват разговора двух россиян, которые делились друг с другом о происходящем. Новый перехват разговора оккупантов, сплошь пересыпанного матами, опубликовала в Telegram-канале Служба безопасности Украины.
"Каждый вечер, бл*ть, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*ть, зае*ало все, домой хочу, бл*ть. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али", – пожаловался военный своему сослуживцу.
В конце разговора собеседники даже перешли на украинский язык.
"Ну все, давай, до побачення" – сказал один, на что другой ответил: "До побачення".
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