Оккупантам капец! Какое оружие Швеция передаст ВСУ

Оружие от Швеции будет в Украине скоро/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украина получит от Швеции снайперские винтовки и противотанковые гранатометы. Стокгольм принял новую программу поддержки Украины в войне с РФ.

Об этом сообщает Army Recognition.

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По данным издания, Украина получит винтовки AG90 и боеприпасах к ним, а также 5 тыс. гранатометов AT4. Швеция также намерена внести 60 млн шведских крон (6,1 млн долларов) в созданный НАТО фонд поддержки ВСУ.

Стоит отметить, что АТ4 – это 84-мм одноразовый гранатомет производства шведской компании Saab Bofors Dynamics. Он имеет дальность стрельбы от 200 до 600 м и может пробивать броню до 460 мм.

AG 90 – шведский вариант американской снайперской винтовки Barrett M82 калибра 12,7 мм. Максимальная дальность стрельбы – около 1,8 км.

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Какое новое оружие Украина получила от Запада

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что благодаря военной помощи от наших западных партнеров на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

Кроме того, пополняется парк артиллерии 155-мм калибра. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций.

Также Резников рассказал, что береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon.

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По словам министра, среди последних поступлений более 100 американских БПЛА разных типов.

В свою очередь Польша передала ВСУ самоходные гаубицы KRAB калибра 155 мм, а также научила украинских артиллеристов работе с ними.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новой военной помощи Украине на 700 миллионов долларов, в рамках которой будут предоставлены современные реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия HIMARS.

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