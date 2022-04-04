Охматдету передали уникальные аппараты для лечения пациентов

В Охматдете заработает уникальный аппарат для лечения детей / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" получила четыре сверхсовременных аппарата для лечения ран" Renasys ™Touch" от Фонда Рината Ахметова и компании ДТЭК.

Аппараты используют для вакуумной терапии плохо заживающих ран. Если на рану невозможно наложить швы и устранить повреждения традиционными методами лечения, благодаря аппарату Renasys™Touch врачи смогут применить специальные вакуумные насосы.

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У пациентов сразу проходят отеки, восстанавливается нормальное кровообращение. Язвы, загноения – раньше с этим боролись, высушивая рану йодом, спиртом, специальными мазями, теперь проблемы устраняет вакуум.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.

Что происходит в "Охматдете" во время войны

Из-за нападения России на Украину детки в Охматдете с самыми страшными и тяжелыми диагнозами лечатся теперь в бомбоубежище.

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О работе по оказанию и организации гуманитарной помощи рассказывала первая леди Украины Елена Зеленская.

"С Польшей и Францией мы отрабатываем возможность принятия юных украинцев на продолжение лечения. Началась работа по отправке детей за границу. С Турцией прорабатываем возможность предоставления приюта для детей-сирот. С Литвой обсуждаем идею создания образовательно-культурного хаба для наших детей: после ужасов войны и трудностей эвакуации им как никогда нужна возможность для социализации, общения со сверстниками, обучения и адаптации" , – отметила она.

Ранее мы рассказывали, что над больницей "Охматдет" в Киеве была сбитая крылатая ракета.