"Очень тяжелый переговорный процесс" – Подоляк о переносе переговоров

Подоляк рассказал о третьем раунде переговоров с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Переговоры между Украиной и вторгшейся на нашу территорию Россией на сегодняшний день закончились и перенесены на завтра.

Об этом сообщил в своем твиттере советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Продолжим завтра. Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть. В перерыве продолжится работа в подгруппах", – сообщил Подоляк.

Ранее он сообщал, что на повестке дня были общие вопросы урегулирования ситуации, прекращения огня, вывода войск с территории страны.

Переговоры

Днем ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного вывода войск. Также на Банковой ожидают от переговоров большего прогресса, чем было ранее, чему способствуют победы нашей армии на поле боя.

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"У нас все по плану, в отличие от Российской Федерации. Мы работаем, мы защищаем страну... Наши позиции неизменны – мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. Только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях, каких-либо политических урегулированиях", – сказал Подоляк во время утреннего видеообращения.

В целом уже прошло три раунда переговоров, которые не дали возможность даже запустить нормальный процесс эвакуации граждан Украины из временно оккупированных российскими войсками городов. 15 марта была сорвана эвакуация из Сум.

При этом рабочие группы, созданные в рамках переговорного процесса между Украиной и Россией, функционируют на постоянной основе.