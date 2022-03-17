Обстрел в Чернигове: среди погибших есть гражданин США

Россияне обстреливают гражданское население в ЧЕрнигове / Фото: Коллаж: Сегодня
В Чернигове российские военные в очередной раз совершили атаку с тяжелой артиллерии по безоружным гражданским мирным жителям. Об этом сообщает полиция Черниговской области.
В результате атаки есть погибшие и раненые люди. Среди погибших – гражданин США.
Полицейские помогают эвакуировать пострадавших граждан в медицинские учреждения. На месте происшествия работают правоохранители, которые тщательно фиксируют все обстоятельства и последствия военных преступлений россиян.
Война в Украине 17 марта
- Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на украинской земле нашли свою смерть 15 тысяч военных России. Сейчас оккупанты избегают ближних боев, а удары наносят с воздуха.
- Противник продолжает атаковать Украину. Враг в полной мере не достиг ни одной стратегической цели наступательной операции.
- Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.
- Враг оккупировал около 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать российское телевидение, чтоб распространять российскую пропаганду и фейки.
- Командиры армии агрессора бегут, оставляя солдат без еды и оружия: об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта с родителями.
- Российские военные наступают по двум направлениям, на остальных – укрепляют позиции и проводят перегруппировку, сообщили в Генштабе ВСУ.