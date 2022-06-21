Обстрел школы в Авдеевке и удар по Днепропетровской области: главные атаки РФ за ночь (фото, видео)

РФ обстреливает территории Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты. По состоянию на утро 21 июня захватчики разрушили школу в Авдеевке Донецкой области. Кроме того, противники атакуют Днепропетровскую область.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война.

Реклама

Донецкая область

Сегодня ночью оккупанты обстреляли школу №6 в Авдеевке снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом.

Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области захватчики разрушили около двух сотен школ.

Реклама

Реклама

Оккупанты разрушили школу в Авдеевке. Фото: Павел Кириленко

Днепропетровская область

Ночью по Криворожскому району враг ударил из артиллерии. Попал по двум селам Зеленодольской громады. К счастью, никто не пострадал. В других районах области спокойно.

Луганская область

Мощно обстрелянный Лисичанск, количество жертв устанавливают, штурм возле Сиротино сдержан.

Обстрелы продолжались позапрошлую ночь и весь вчерашний день. Применялась авиация. Разрушены более десяти многоэтажек, частные дома, здание отдела полиции. На текущий момент обнаружено тело одного погибшего. Раненую женщину сразу эвакуировали в Краматорск. Окончательное количество жертв устанавливают, потому что вчера по городу практически невозможно было безопасно передвигаться.

Также серьезные разрушения в Горском – повреждены 13 домов, Новоивановцы – семь, во Врубовке разрушен лицей.

В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои. Россияне попали в здание I проходной "Азота", обстреляли территорию кирпичного завода, поочередно открыли огонь в районе трех мостов.

Кроме того, авиационные удары враг нанес по Устиновке, Малорязанцевому, Белогоровке и Горском.

Продолжаются бои вблизи Николаевки.



Штурмовые действия российской армии вблизи Белой Горы и Сиротиного в настоящее время безрезультатны.

Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

Ранее мы рассказывали, что Россия выпустила три ракеты в Черниговской области. "Прилеты" зафиксированы в Прилуках, в 150 км от Киева.

Кроме того, ранее Россия также атаковала Черниговскую область ракетами. В ночь на 17 мая россияне ударили по Десне. В РФ заявляли, что удар пришелся на учебный центр ВСУ.