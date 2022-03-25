Нужно будет создавать новый город – Терехов о ситуации в Харькове

Мэр рассказал о ситуации в городе / Коллаж "Сегодня"

За время войны в Украине Харьковстал одним из символов украинского сопротивления. Однако в городе продолжают функционировать магазины, несмотря на обстрелы, а архитекторы уже продумывают план по восстановлению уничтоженных зданий.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал про ситуацию в городе, пишет LB.ua.

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Главное, что сказал мэр

Отношение харьковчан к "ДНР", "ЛНР" и страх в глазах людей, что такое может повториться, привели к тому, что ментальность города Харькова изменилась. Нормальное отношение к Российской Федерации оставалось, но желания быть "под Россией", желания автономной формации, скажем так, у харьковчан не было.

Нормальное отношение к Российской Федерации оставалось, но желания быть "под Россией", желания автономной формации, скажем так, у харьковчан не было. Дай Бог, все закончится, мы победим, отстроим новый Харьков и новую Украину, н о пройдет не одно поколение, пока хоть какая-то лояльность к России снова появится . И то не знаю, возможна ли она.

. И то не знаю, возможна ли она. Я могу сказать, что разрушения колоссальные . Началось все с областной государственной администрации, где погибли люди, были раненные. Потом была мэрия, другие административные здания. Более тысячи зданий сегодня в городе разрушено. Различных зданий. Вдумайтесь, тысячи жилых домов. Многие из них восстановить невозможно. Нам, по сути, нужно будет создавать новый город.

. Началось все с областной государственной администрации, где погибли люди, были раненные. Потом была мэрия, другие административные здания. Более тысячи зданий сегодня в городе разрушено. Различных зданий. Вдумайтесь, тысячи жилых домов. Многие из них восстановить невозможно. Нас бомбят, и если в других регионах периодически где-то стихает, то в Харькове не было ни дня, ни ночи, чтобы нас не бомбили.

Неопасных мест нет. Бомбят постоянно. Бывает, чуть больше днем, меньше ночью или наоборот. Но примерное количество обстрелов одно и то же.

Я сегодня доволен работой наших правоохранительных органов в плане борьбы с ДРГ, потому что вначале их было колоссальное количество. Я не говорю, что они сейчас не забрасываются. Но наши ребята работают четко и жестко в этом направлении.

Я иногда спускаюсь на станцию метрополитена, общаюсь с людьми. Туда, как и в школы, легче доставлять помощь – горячая пища, есть запас продуктов, все необходимые медикаменты. Теплые вещи, одеяла. При этом необязательно человеку там ночевать. По сути, сегодня станции метро – это социальный центр, где есть практически все , включая анимацию для деток, интернет, телевизор, электрочайники и т.д. Абсолютно нормальная атмосфера, насколько это возможно.

, включая анимацию для деток, интернет, телевизор, электрочайники и т.д. Абсолютно нормальная атмосфера, насколько это возможно. В школах, детских садах мы готовим еду в столовых, завозим туда продукты питания. Для людей, которые не хотят покидать свои дома, мы организовали во всех районах бесплатную выдачу продуктов, медикаментов. Ежедневно, включая субботу и воскресенье.

Позавчера в машину с мусором осколки прилетели. Поговорил с водителем, а у него ни грамма страха. Город убирать надо? Надо! Стреляют – бронежилеты надеваем и вперед.

На самом деле я же обратился ко всем директорам и хозяевам супермаркетов, чтобы они открылись и работали, потому что вначале вообще ничего купить нельзя было. С кем-то имел жесткий разговор по поводу цен. Начало оно всегда такое, знаете…

Мы собрали пул архитекторов, в том числе, из Америки и других стран. Они уже работают. Я обратился к нашим, на мой взгляд, лучшим архитекторам, потому что мы уже понимаем, что многое нужно восстанавливать. Понимаем, в каких микрорайонах какие дома должны быть. Я не хочу, чтоб у нас появились "коробки". Это будет совершенно новая философия строительства, начиная от энергосбережения, котельных на крышах, скважин, которые должны быть в каждом микрорайоне, и заканчивая глубокими подземными паркингами, которые будут являться бомбоубежищами.

Обстрелы Харькова

24 марта оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью. Несколько человек получили ранения.

Российские оккупанты разрушили 972 здания в Харькове, из них 778 – это жилые дома. Однако уже сейчас в городе обсуждают, как будут восстанавливать Харьков.

Также Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракета "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ.

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Оккупанты обстреляли рынок "Барабашово", в результате чего погиб один мирный житель.

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