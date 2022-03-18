Новый обстрел в Харькове: есть погибшие и раненые

От обстрела пострадали здание вуза и жилые дома / Фото: Коллаж: Сегодня, ГСЧС Украины
В Харькове в результате вражеских обстрелов повреждены несколько зданий. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает ГСЧС Украины.
18 марта около 8:40 в Харькове в результате обстрелов потерпел сильные разрушения шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения, а также пострадали два соседних жилых дома.
В результате происшествия погиб 1 человек, 11 человек пострадали и 1 человек находится под завалами. В двух жилых домах пожар ликвидирован. От ГСЧС на месте работали 55 человек и 13 единиц техники.
Война в Украине
- Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.
- Российские оккупанты терпят потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле. Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – это истребитель и штурмовик врага.
- Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.
- Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.