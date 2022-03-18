Новый обстрел в Харькове: есть погибшие и раненые

От обстрела пострадали здание вуза и жилые дома / Фото: Коллаж: Сегодня, ГСЧС Украины

В Харькове в результате вражеских обстрелов повреждены несколько зданий. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает ГСЧС Украины.

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18 марта около 8:40 в Харькове в результате обстрелов потерпел сильные разрушения шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения, а также пострадали два соседних жилых дома.

В результате происшествия погиб 1 человек, 11 человек пострадали и 1 человек находится под завалами. В двух жилых домах пожар ликвидирован. От ГСЧС на месте работали 55 человек и 13 единиц техники.

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