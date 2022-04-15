Никакой дружбы с Москвой – как переименовали сквер в Киеве

Кличко рассказал об изменении названия сквера / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 15 апреля подал проект решения о переименовании сквера "дружбы Киева и Москвы" в сквер "Героев Мариуполя". Решение уже получило поддержку депутатов Киевсовета. Сквер расположен в Голосеевском районе, по улице Якубовского (на Теремках).

Об этом говорится в сообщении Кличко в Facebook.

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"Памятный знак так называемой "дружбе", стоявший в сквере, демонтировали в прошлом году. Теперь зеленая зона получила новое название. И это важно!" – написал Кличко.

Депутаты Киевсовета поддержали упрощение процедуры принятия управленческих решений в условиях военного положения. В частности, это касается упрощения процедуры при отмечании, награждении украинских героев и волонтеров и процедуры наименований объектов города.

"Киевсовет принял ряд переименований городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры. В Киеве еще есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором. Их переименование – актуально. Поэтому мы вырабатываем новые названия, которые будут носить эти улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. На эти процедуры мы выделили время до 9 мая. Обработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета" , – отметил Кличко.

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В Ивано-Франковске переименовали 25 улиц

В Ивано-Франковске решили переименовать несколько десятков улиц, названных в честь культурных, политических и научных деятелей России. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив. на своей странице в Facebook.

В частности, переименовали:

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Улицу Гаркуши на улицу Михаила Мулыка

Улицу Добролюбова на улицу Героев Волновахи

Улицу Достоевского на улицу Героев Чернигова

Улицу Лермонтова на улицу Героев Мариуполя

Улицу Менделеева на улицу Героев Попасной

Улицу Некрасова на улицу Героев Ахтырки

Улицу Сеченова на улицу Героев Николаева

Улицу Ушинского на улицу Героев Херсона

Улицу Чехова на улицу Героев Харькова

Улицу Герцена на улицу Владимира Малкоша

Улицу Чайковского на улицу Василия Слипака

Улицу Докучаева на улицу Евстахия Джанджаласа

Улицу Короленко на улицу Веры Левицкой

Улицу Макаренко на улицу Олексы Гирныка

Улицу Огарева на улицу Мирослава Лущака

Улицу Руднева на улицу Святослава Пахолкива

Улицу Пржевальского на улицу Теофила Бедрива

Улицу Циолковского на улицу Ивана Федика

Улицу Академика Сахарова на улицу Украинской Победы

Улицу Данилевского на улицу Степана Бурдина

Улицу Ковалевской на улицу Пластовую

Улицу Толстого на улицу Героев Киева

Улицу Глинки на улицу Александра Тисовского

Улицу Репина на улицу Николая Арсенича-Березовского

Переулок Красный на улицу Осипа Назарука

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