Нет запаски — нет "Тайфуна"! В Киевской области россияне сожгли свой суперновый броневик (фото)

Российские военные уничтожили собственную машину из-за отсутствия запасного колеса. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, КамАЗ-53949 "Тайфун" россияне считают вершиной своего военного автомобилестроения. Он приводит технические данные: колесная формула 4х4, американский дизельный мотор Cummins мощностью в 350 лошадиных сил.

"На окраине Здвижовки стоит вот такой бронеавтомобиль... Он был принят на вооружение российских десантных подразделений только в прошлом году. Суперновинка. Но подвели его, оказывается, не украинцы. Новый агрегат сожгли сами российские десантники. Собственно. Потому что пробил колесо. А запаской машина стоимостью несколько сотен тысяч долларов просто не была укомплектована, когда орки убегали в Беларусь. Российская логистика, коррупция и тупость вот наши надежные союзники", — пишет журналист.