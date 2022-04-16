Нет запаски — нет "Тайфуна"! В Киевской области россияне сожгли свой суперновый броневик (фото)

Россияне сожгли и бросили военный автомобиль / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные уничтожили собственную машину из-за отсутствия запасного колеса. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.
По его словам, КамАЗ-53949 "Тайфун" россияне считают вершиной своего военного автомобилестроения. Он приводит технические данные: колесная формула 4х4, американский дизельный мотор Cummins мощностью в 350 лошадиных сил.
"На окраине Здвижовки стоит вот такой бронеавтомобиль... Он был принят на вооружение российских десантных подразделений только в прошлом году. Суперновинка. Но подвели его, оказывается, не украинцы. Новый агрегат сожгли сами российские десантники. Собственно. Потому что пробил колесо. А запаской машина стоимостью несколько сотен тысяч долларов просто не была укомплектована, когда орки убегали в Беларусь. Российская логистика, коррупция и тупость вот наши надежные союзники", — пишет журналист.
Ситуация в Украине
- Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, один вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты.
- За 15 апреля обстановка на юге Украины характеризовалась наращиванием российской агрессии. Российские снайперы обстреливают Николаевскую и Херсонскую области.
- В настоящее время украинские чиновники считают, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
- В Кремле уже поняли, что Россия проиграла войну против Украины, и теперь решают, как преподнести это своим гражданам, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.