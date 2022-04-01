Не отключенный от SWIFT российский банк финансирует войну против Украины – разведка

Не отключенный от SWIFT российский банк продолжает финансировать войну. Коллаж "Сегодня"

Через банки оккупантов "Промсвязьбанк" и "Газпромбанк" осуществляются закупки беспилотных летательных аппаратов, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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"Российские банки и дальше финансируют российскую агрессию против Украины. В частности, установлено, что через российские "Промсвязьбанк" и "Газпромбанк" осуществляются закупки БПЛА, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47 танковой дивизии (Мулино)", – говорится в сообщении.

Отметим, "Промсвязьбанк" 12 марта попал в перечень учреждений, отключенных от системы SWIFT, "Газпромбанк" – нет.

"Что касается "Газпромбанка", то санкции против него ввела только Великобритания. Этот банк является главным учреждением, через которое европейцы производят оплату за поставку российских энергоносителей", – заявили в ГУР.

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Какие банки точно отключат от SWIFT?

С 12 марта от системы межбанковских платежей SWIFT отключат 7 российских банков. В список попали: ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Санкции от США

Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц. В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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