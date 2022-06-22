Не Ковалева. Стало известно, авто какого коллаборанта взорвали в Голой Пристани

В авто был Турулев / Фото: Коллаж: Сегодня

В автомобиле, который взорвали сегодня партизаны в Херсонской области, был не экс-нардеп Алексей Ковалев, а "глава" оккупированной Чернобаевки Юрий Турулев. Об этом в эксклюзивном комментарии Сегодня сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Информация, что в авто был экс-нардеп Ковалев, – это фейк. По моей информации, украинские партизаны взорвали авто, в котором находился Турулев ("глава" оккупированной Чернобаевки Юрий Турулев. – Авт.). Сам он, к сожалению, не пострадал",- рассказал Хлань.

В МВД и спецслужбах пока воздержались от комментариев, ссылаясь на то, что ждут официального подтверждения. При этом правоохранители уточнили, что, по их данным, в авто действительно был не экс-нардеп Ковалев.

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В то же время оккупационные власти в соцсети подтвердили информацию о том, что в авто был Турулев.

"В Херсонской области совершено покушение на "главу военно-гражданской администрации Чернобаевки", он легко ранен", – говорится в сообщении.

Предыстория

Ранее внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что в городе Голая Пристань, предположительно, ликвидирован нардеп-изменник Ковалев. Также Шевченко опубликовал видео.

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Что известно о Турулеве

Находясь в Чернобаевке Юрий Турулев согласился на предложение оккупантов возглавить незаконный орган власти. До этого он руководил пригородной автостанцией ООО "Херсонавтотранс", расположенной у центрального рынка областного центра. Легитимным главой Чернобаевской сельской громады является Игорь Дударь.

4 июня "главе" Чернобаевской громады в Херсонской области Юрию Турулеву объявлено о подозрении в коллаборационизме по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.