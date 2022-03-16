Не больше чем черновик: Подоляк прокомментировал громкий план договора с Россией

Подоляк высказался о мирном договоре с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня
Опубликованный в СМИ мирный план между РФ и Украиной, который предусматривает нейтральный статус Украины и сокращение ВСУ, не соответствует позиции Киева. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Кратко. Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не больше. У украинской стороны свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, – это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии сохранности от ряда государств", — заявил он.
Об этом плане ранее заявило издание Financial Times со ссылкой на трех неназванных источников, знакомых с ходом переговоров. Якобы Россия и Украина подготовили план, в который входит прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения ВСУ.
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