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Не больше чем черновик: Подоляк прокомментировал громкий план договора с Россией

Мария Николаенко
16 марта, 19:40
Советник главы ОП прокомментировал нашумевшую статью FT

Подоляк высказался о мирном договоре с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Опубликованный в СМИ мирный план между РФ и Украиной, который предусматривает нейтральный статус Украины и сокращение ВСУ, не соответствует позиции Киева. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Кратко. Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не больше. У украинской стороны свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, – это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии сохранности от ряда государств", — заявил он.

Об этом плане ранее заявило издание Financial Times со ссылкой на трех неназванных источников, знакомых с ходом переговоров. Якобы Россия и Украина подготовили план, в который входит прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения ВСУ.

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Война в Украине 16 марта

  • Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.

  • В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузлы Одесской области.

  • В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.

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  • За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.

  • Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.