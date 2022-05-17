Названо число погибших и раненых в результате ракетного удара по Десне

Оккупанты ударили по Черниговской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате авиаудара, который утром 17 мая нанесли российские войска по поселку Десна Черниговской области, погибли восемь человек. Также есть много травмированных людей. Оккупанты продолжают безжалостно убивать украинский народ.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает "Суспільне".

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"В результате авиаудара по Десне погибли 8 человек. Еще 12 травмированы", – рассказали спасатели.

Что произошло?

Утром 17 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по поселку Десна в Черниговской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, сейчас там работают спасатели и правоохранители.

"Это говорит о том, что война не закончилась, война не ушла с Черниговщины. Поэтому обращаюсь ко всем жителям Черниговской области — будьте бдительными и осторожными, обращайте внимание на все сигналы, которые объявляются о воздушной тревоге", — сказал глава ОВА.

Ракетный удар по Черниговской области

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Что находится в поселке Десна

Поселок, по которому ударили россияне, был основан в 1960 году на месте дислокации 5-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Также там находится военный госпиталь. На базе дивизии действует окружной учебный центр подготовки младших специалистов танковых войск. Подготовка военнослужащих осуществляется на базе 11 парков боевых машин в оборудованных классах 7 учебных корпусов.

Помимо дивизии, в поселке есть множество гражданских объектов — амбулатория, общеобразовательная школа, гимназия, 3 детсада, отделения двух банков. Также работает обувная фабрика.

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