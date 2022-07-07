Настигла карма. Оккупанты арестовали предателя-мэра Купянска

Россияне задержали Геннадия Мацегору. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты арестовали мэра Купянска Геннадия Мацегору. Ранее он перешел на сторону захватчиков. Сейчас городской голова находится под стражей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в рамках единого телемарафона.

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"У нас есть информация о том, что Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей. Наверное, такая судьба ждет всех предателей нашей страны, потому что они не нужны даже оккупантам", – заявил он.

Синегубов добавил, что пока нет информации, за что именно арестовали мэра Купянска.

Предательство Мацегоры

27 февраля купянский городской голова предложил командованию вооруженных сил России предоставить поддержку и материальное обеспечение. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, топливом и едой.

Вскоре Мацегора отрекся от российской власти, заявив, что предыдущий его ролик должен был помочь избежать кровопролития в городе, в котором почему-то даже нет территориальной обороны.

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28 февраля городской голова получил подозрение о госизмене.

"Из-за его действий территория Купянска вышла из административного подчинения органам государственно власти Украины", – говорится в заявлении генпрокурора.

Ранее мы рассказывали, что суд признал главу Пивденского городского совета Харьковской области Александра Брюханова виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины. Приговор ему вынесли 21 июня. Чиновнику назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, но в результате отпустили.