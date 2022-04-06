"Нашел способ не жить в рашке": Сеть взорвалась мемами после смерти Жириновского (фото)

Владимир Жириновский. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 6 апреля, в очередной раз появилась информация о смерти лидера "ЛДПР" и российского политика Владимира Жириновского. Но на этот раз информация официальная.

В Сети украинцы начали постить мемы о "потере".

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О смерти Жириновского сообщали и раньше

В РосСМИ писали, что российский политик Владимир Жириновский умер 25 марта в 10:45, а последние сутки он провел в коме. Однако эту информацию опроверг глава Госдумы Вячеслав Володин. Он написал, что политик действительно в тяжелом состоянии, но живой. В частности, о смерти Жириновского сообщали Telegram-каналы Mash и Звездач.

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