"Наша арта по своим бьет": оккупант пожаловался на хаос – перехват

Военный РФ пожаловался, что артиллерия оккупантов бьет по своим / Фото: Коллаж: Сегодня

Среди российских оккупантов все меньше желающих воевать в Украине. На передовой царит неразбериха, артиллерия РФ по ошибке стреляет по своим.

Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта, который перехватила украинская военная разведка в Харьковской области. Перехваченный разговор опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко в своем Youtube-канале.

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На фразу, что россиян посылают воевать без прикрытия, военный ответил:

"Да так везде. Чего говорить, если наши же артиллеристы своих огнем накрывают. В танке сидели, миномет стреляет. Думали х*хлы стреляют. Слышим сзади вылеты по нам – на, нах**. Миномет в своих же долбить начал".

По словам оккупанта, "многие увольняются, не хотят ехать сюда".

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"Уезжают, увольняются, все. Тут просто такие условия, что пипец... Позавчера в наступление наши пошли, не скоординировали, их х*хлы накрыли, там человек 20 раненых", – рассказал он.

Также оккупант пожаловался, что их отправляют в наступление без поддержки авиации – "пару вертолетов может прилетит, и все".

Вместо почестей: военные РФ складывают погибших штабелями

Ранее СБУ опубликовала перехват, где военный РФ рассказывает, как оккупанты складывают тела своих убитых под открытым небом.

"Они лежат штабелями. Не в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах… сумасшедший", – рассказывают друг другу россияне.

Как свидетельствуют предыдущие перехваты СБУ, захватчики пытаются скрыть масштабы потерь, поэтому везут "груз 200" ночью и небольшими партиями. И пока тела ждут своей очереди, начинают разлагаться.

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