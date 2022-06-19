Напомнил оккупантам, чей Мариуполь: школьник сорвал и выбросил флаг РФ (видео)

Оккупантам напомнили, что Мариуполь - это Украина / Фото: Коллаж: Сегодня

В захваченном войсками РФ Мариуполе подросток сорвал и выбросил флаг России, а также напомнил, что оккупированные территории – это Украина.

Соответствующее видео опубликовал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Подросток на видео, используя нецензурные выражения, рассказал, что увидел в городе "половую тряпку".

"Увидели х*ню такую, тряпку половую, у нас в городе. Решили – нах** она нам тут нужна. Сняли по-мужски, насс*ли на нее – она только для этого и годная. И куда-то туда ее надо выбросить, потому что нах** она нам здесь нужна такая "ганчірка". И не забывайте, оккупированные территории – это Украина", – сказал он.

Петр Андрющенко выразил восхищение поступком школьника:

"Золотые слова Мариупольского Героя. Гордимся нашей молодежью. Гордимся мариупольцами, которые вопреки всему оказывают сопротивление!"

В Мариуполе оккупанты угрожают школьникам из-за украинского языка

В оккупированном Мариуполе россияне запрещают разговаривать на украинском языке даже школьникам, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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