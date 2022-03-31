"Нам дают п**ды по вине наших командиров". Оккупант пожаловался на армию РФ (видео)

Оккупанты жалуются на своих командиров. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский оккупант в разговоре по телефону пожаловался на то, что по вине командиров армии РФ гибнут солдаты. По его словам, у них нет нормально техники.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор российского военного, который в своем Telegram-канале опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

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- Докладывают, что все с тобой нормально

- Та ни**я не нормально, нам нормально п**ды дали бл**ь. Помнишь, когда я, в одном месте переночевали, и я дальше ехал

- Ну

- Там прилетело два снаряда, там просто рас**ярено, куски мяса валяются на лобовом, там просто пиз**ц.

- Вы через два дня обратно идете?

- Да ни**я мы не идем обратно, идем перегруппироваться, короче обновиться бл**ь, и здесь еще какая-то ху**я будет.

- Все на самом деле меняется в лучшую сторону.

- Ты знаешь сколько трупов? Сколько раненых? Это по вине наших командиров е**анов. Просто на одном месте с одной бригады 8 трупов. Я даже не знаю в других городах сколько умерло. В каждой бригаде по 10-15 человек. Я просто а**ел от безнадежности наших начальников

- Все равно будь осторожен

- А чего я могу сделать? Я ни одного украинца не видел с автоматом бл**ь… Просто тупая смерть. Сидишь и думаешь, твой снаряд или не твой

- Я только могу молиться, чтобы с тобой было все хорошо, больше ничего

- Молись бл**ь, чтобы эти генералы все подохли, пид**ы

- Почему ты так о них?

- Где наша хваленая армия? Где наша техника? Вся обос***ась

- Все говорят, что все близится к концу. Первый этап операции закончился…

- Какой этап операции на**й? Захват Луганска типа и все бл**ь

"Здесь в натуре война, тебя завалят!" Оккупант призвал товарища не ехать в Украину

Российский оккупант рассказал своему товарищу, что на самом деле происходит в Украине. Солдат пожаловался на большие потери армии и то, что РФ не забирает тела убитых. Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор российского военного, который в своем Telegram-канале опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

"C Серегой разговаривал. Говорю, на*уй ты сюда будешь ехать? Жить надоело, что ли? Потом кому твои дети нужны будут? Мать, жена, двое детей! Я говорю: тебя здесь завалят! Не как в Сирии! Тут в натуре война, е*ать, конкретная! Проезжаешь, на*уй, то голова чья-то лежит, то нога чья-то лежит, кишки-мишки..." – сказал оккупант.

Также солдат рассказал, что в месте, где были бои, тела 30 российских военных раскидало по всему полю.

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– Одно поле проезжали, так там, наверное, человек 30, и всех по кусочкам раскидало по всему полю.

– А потом кто их собирает всех?

– Да кто их собирает? Мы, когда на горе заезжали, тоже дох*ра убитых лежало, может, передают как-то.

Кроме того, российский солдат заявил, что в Украине "жестко положили кабардинскую и ингушскую Росгвардию", а также ОМОН.

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