Накрыли "Ураганами" Днепропетровщину и уничтожают Северодонецк: главное об атаках РФ за ночь

Оккупанты атаковали украинские города. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не прекращают обстреливать мирные украинские города и села. От атак россиян гибнут люди. Они используют ракеты и "Ураганы". Снаряды попадают в жилые дома.

Сайт "Сегодня" собрал главное, что известно об атаках россиян за ночь.

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Днепропетровская область

Ночь оказалась неспокойной. Враг снова обстрелял два района области – Криворожский и Синельниковский.

Кроме того, оккупанты ударили из "Ураганов" по Апостоловской и Покровской громадам. Люди, предварительно, не пострадали.

В Покровской громаде повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники – обследуют территорию.

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Луганская область

В Северодонецке ситуация крайне обострена – россияне уничтожают многоэтажки и "Азот". Штурм города продолжается уже несколько суток. Артиллерией противник разрушает до основания жилые дома и объекты промышленности.

"Мы имеем еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика". Разрушен мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться. Много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них российская армия расстреливала так, чтобы снести до самого фундамента. Впрочем, наступление в районе Метелкиного у них не удалось", – сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Активные боевые действия 13 июня также имели место на направлениях Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нирковое – Николаевка.

Из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке – 11, в Лисичанске – семь, в Горном – два.

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Раненая женщина из Новодружеска госпитализирована в больницу другого региона.

Обстрелы Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

Донецкая область

За 13 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 1 в Авдеевке, 1 в Новоселовке Первой и 1 в Кураховке. Еще 5 человек получили ранения.



Кроме того, в Донецкой области скончались двое гражданских, получивших ранения в Луганской области.

Одесская область

Ночь прошла без обстрелов. Однако утром в Одессе были слышны взрывы – вероятно, сбили вражескую ракету.

Как сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, оккупанты перегруппировываются и маневрируют в Черном море. Минная угроза в море и на побережье высокая.

Кроме того, на южном направлении, Николаевском и Херсонском, нанесены два авиаудара по врагу.

Сумская область

13 июня было неспокойно. После 12 часов россияне открыли минометный огонь. Зафиксировано 14 взрывов в Эсманской громадне.

Почти в 14 на территорию Великописаревской громады вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва 2 человека ранены, один погиб.

Около 17 часов громаду еще и обстреляли из минометов, 30 прилетов.

Раньше мы писали, что на Донбассе оккупанты готовятся развивать наступление в направлении Славянска и пытаются продвигаться в сторону Бахмута. Кроме того, в Северодонецк подтягивают дополнительные силы.

Также в ISW уточнили, удалось ли оккупантам окружить ВСУ в Северодонецке после подрыва всех мостов.