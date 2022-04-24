Наиболее опасным днем станет 9 мая – историк

Александр Алферов объяснил, что даты Пасхи и 9 мая, между которыми стоит культовая для режима дата 1 мая, являются определяющими для Путина. Коллаж "Сегодня"

Историк Александр Алферов считает, что Путин – символист, а дата 9 мая может оказаться слишком опасной.

Об этом он рассказал журналистам Василию Пехньо и Андрею Булгарову для проекта "Украина вместе" в эфире YouTube-канала "Украина 24".

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По мнению историка, нездоровое воображение кровавого диктатора буквально зависит от чисел и окружающих его символов.

"По данным его биографов – путин символист. Он зависит от символов и чисел. Поэтому, когда мы говорим в целом об этом больном маниакальными расстройствами человека, то нужно понимать, что символизм его окружает. Верующий он не является, поэтому окружает себя предрассудками", – считает Алферов.

Историк отмечает, что суеверный полковник КГБ верит в числа и даты. Его окружение – разное по мировосприятию. В контексте гундяевщины, на которой во многом основана путинская политика, важно когда даты отмечают на уровне государства.

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Историк объяснил, что даты Пасхи и 9 мая, между которыми стоит культовая для режима дата 1 мая, являются определяющими для путина.

По мнению Алферова, наиболее опасным днем станет 9 мая, ведь путинский режим апофеозно настроен и зациклен на этой дате.

"Весь мир 8 мая вспоминает павших в боях солдат Второй мировой войны, 9 мая – официальный день мракобесия "русского мира". В одной колонне будут маршировать псевдо ветераны с портретом сталина и иконой Николая II, расстрелянного большевиками", – считает историк.

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По мнению Алферова, во время парада на Красной площади могут пройтись не только колонны военной или трофейной техники, но и украинские военнопленные, которых это заставят сделать.

"Апофеоз подогревается, так что следует ожидать злых решений, которые встретят аплодисментами в этот день. Убежден, что 9 мая будет использован как идеологический маркер для мощной поддержки пропаганды", – подчеркнул спикер.

Историк подчеркнул, что российское общество и дальше фашизируется.

"На самом деле, дата смерти гитлера – тоже о путине, но когда они сойдутся, мы пока не знаем", – резюмировал Алферов.

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