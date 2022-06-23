"Надо было понабирать телефонов побольше". Оккупант рассказал, как ему понравилось мародерить в Украине – перехват

Российские оккупанты продолжают воровать вещи у украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты хвастаются тем, как мародерствуют в Украине. Они не понимают своих сослуживцев, которые стесняются воровать у украинцев. Так, по словам одного из захватчиков, он уже успел "приобрести" хороший телефон и машину.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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В перехваченном разговоре оккупант рассказывает своей подруге, как он мародерит в захваченных населенных пунктах, и смеется над теми, кто стесняется это делать:

"У них еще совести не хватает у кого-нибудь что-то забрать. Меня отправляют. Я просто. В начале командировки: да-да, вот мне ваш телефон. Давай сюда, нах… (скорее). А что, у вас ложки зае… (хорошие) есть? Ложки тоже забираю. А вот машина. Ключи есть? Я там прямо к дому подхожу, стучусь. Есть кто? Я сейчас стрелять начну – да-да, все выходим. Надо было набрать телефонов еще больше. Я только замутил телефон. У меня ах… (очень хороший) Huawei. Когда во вкус вошел, мне так понравилось. Просто входишь в любой дом. Да, здравствуйте. Выходите, пожалуйста. Я что-нибудь возьму", – рассказал российский военный.

Посмотреть видео с новым перехватом можно по ссылке.

На Донбассе взяли в плен "денацификаторов" с вентилятором и чайником

Вблизи Северодонецка Луганской области, который пытаются окружить российские оккупанты, военнослужащие ВСУ захватили в плен двух мародеров. При них были и "трофеи" – краденая бытовая техника. Об этом сообщает Telegram-канал Supernova+.

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"Охотников за вентиляторами из России взяли в плен возле Северодонецка", – говорится в сообщении.

На фото можно видеть, что именно украли россияне: вентилятор без стойки, электрический чайник и мультиварку. Также при них была бутылка водки, которую рашисты успели распить наполовину.

Ранее мы рассказывали, что российский оккупант в телефонном разговоре, который перехватила СБУ, подтвердил что кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются в России.

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Кроме того, Министерство обороны Украины обнародовало своеобразный рейтинг из ТОП-5 вещей, которые российские военные украли в Украине.